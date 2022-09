Pericolo ultrà della Dinamo Zagabria, i tifosi del Milan sono costretti a spostarsi e in città si temono incidenti. Lo ha comunicato la società con una mail ai tifosi che avevano acquistato biglietto o abbonamento in alcuni settori del primo e secondo anello verde di San Siro, ovvero quelli direttamente sotto lo spicchio del terzo anello riservato ai supporter ospiti. Decisione presa per ragioni di ordine pubblico: allerta per l'arrivo di oltre 4000 "Bad Blue Boys", che già nel 2019 si erano distinti per gli incidenti avvenuti in Piazza Duomo.