Mattia Perin sta per rientrare in prestito al Genoa. La Juventus sta chiudendo la trattativa con il Grifone per il portiere italiano che dopo gli ultimi sei mesi passati in prestito a Pegli tornerà in quello che di fatto è il club della sua vita. Affare in chiusura in queste ore e visite mediche leggermente slittate visto che avrebbero dovuto essere svolte nella giornata di oggi. Quella odierna però è la giornata decisiva per chiudere l'affare: Perin è pronto a tornare al Genoa in prestito.