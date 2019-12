Mattia Perin ha detto sì. Alla sua amata Giorgia Mattio, sposata proprio oggi. E al Genoa, dove tornerà già da domani. Il portiere infatti ha definito anche gli ultimi dettagli del suo ritorno in rossoblù, la rincorsa salvezza del Genoa passerà anche dal rientro tra i pali del suo ex capitano. Un annuncio nell'aria da giorni, da quando Antonio Conte aveva chiesto alla dirigenza dell'Inter di richiamare alla base Ionut Radu. Con Perin a caccia di una nuova squadra da cui ripartire, l'intesa col Genoa è stata raggiunta facilmente.



IN PRESTITO - Non c'erano dubbi sulla riuscita dell'operazione, gli ultimi giorni sono serviti per definire dettagli e formula dell'operazione. Alla fine Perin andrà al Genoa in prestito, di un eventuale riscatto si parlerà strada facendo ma non è da escludere nonostante l'ingaggio fuori portata per il club rossoblù (tra i 2 e i 2,5 milioni netti a stagione). Nel frattempo Perin ha recuperato completamente dall'infortunio alla spalla che in estate lo aveva visto andare e tornare in 24 ore da Lisbona: niente Benfica per lui, poi una alla volta sono sfumate anche le piste Monaco e Aston Villa. Ma ora Perin è guarito ed è pronto a ricominciare dal suo Genova: un passo indietro per tornare a volare.