Il Grifone e l'Airone non vogliono lasciarsi.

Il matrimonio tra Mattia Perin e il Genoa, interrotto al termine dell'ultimo campionato con il rientro alla Juventus del giocatore, sarebbe sul punto di conoscere un nuovo capitolo.



Le intenzione delle parti sono del resto concordi nel riallacciare i fili da dove sono stati interrotti. Nei giorni scorsi i rappresentanti del portiere e le dirigenze dei due club hanno intensificato i colloqui nel tentativo di arrivare quanto prima ad una soluzione che accontentati tutti. Partendo da un presupposto: il Genoa vuole Perin e Perin rivuole il Genoa. La Juve dal canto suo non sembra disposta a fare troppa ostruzione malgrado un portiere di tale esperienza e qualità le potrebbe venire senz'altro comodo come dodicesimo dopo il preannunciato addio di Gigi Buffon.



Nella stagione che porterà al mondiale del Qatar, tuttavia, l'Airone di Latina non ha alcuna intenzione di fare panchina preferendo viceversa giocarsi le sue carte anche in una squadra non di primissima fascia nella quale tuttavia sarebbe assoluto protagonista.



L'ostacolo più grande al buon esito dell'operazione è rappresentato dalla legittima volontà dei bianconeri di monetizzare per quanto possibile l'addio del calciatore. Un'eventualità in parte ostacolata dal cambio di strategia attuato dall'Atalanta. I bergamaschi avevano infatti individuato in Perin il sostituto di Pierluigi Gollini ma ora che la partenza di quest'ultimo sembra scongiurata risale prepotentemente la possibilità che il matrimonio tra il Grifone e l'Airone possa proseguire.