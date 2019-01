Non c’è mai tempo di riposare per gli addetti ai lavori, impegnati ufficialmente da qualche giorno con la sessione invernale del calciomercato. In attesa di capire quali potrebbero essere i botti di inizio anno – in realtà qualcuno è stato anche sparato come nel caso di Pulisic -, la Juventus è sempre molto attenta sul fronte giovani e in particolare gli occhi della dirigenza bianconera si sono posati sull’emergente classe ’98 Cristian Romero che ben sta impressionando al Genoa. Ne abbiamo parlato condirettore generale del club ligure: