Così il dg del Genoa Perinetti presente all'evento promosso da Adise, in corso di svolgimento all'Hotel Da Vinci di Milano: "Piatek è un ragazzo dalla grande applicazione e concentrazione. Gattuso lo ha descritto bene: un robot. Dedito e vuole sempre fare il massimo. Per il Genoa era impossibile trattenerlo. Non lo abbiamo mai offerto: è successa questa cosa di Higuain e il Milan si è fiondato su di lui. Non potevamo trattenere un giocatore demotivato. Può arrivare a fare tanti gol. Si sa districare sia dentro che fuori area di rigore. Ha un gran fiuto del gol: mi ricorda Boninsegna e Anastasi, che controllavano la palla e calciavano subito. È un combattente. Per me farà bene. Ha grandi margini di miglioramento: ha appena 23 anni e ha avuto un grande impatto con un campionato non bellissimo ma difficile come il nostro. Stupiti? Già in ritiro aveva una grande media realizzativa e sperava che lo proiettasse in campionato. Un grande sacrificio perderlo. Speriamo che faccia bene. Sanabria? Nel calcio attuale è difficilissimo trattenere i calciatori, come dimostra il caso Higuain. Sanabria è un giocatore giovane che ha tutte le qualità per imporsi. Tanti club su Kouamé? Ora fateci godere almeno lui".