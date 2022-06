Giorgio Perinetti è tornato ad essere l'uomo mercato del Brescia. Parlando a Il Giornale di Brescia, ha fatto il punto sulle trattative in uscita:



'Se con Joronen possiamo rinnovare per altri due anni e lo faremo: lui ha espresso un desiderio (andare al Venezia, ndr) ,a non ci rinunciamo volentieri. Se tutto si completa in questi giorni possiamo accontentarlo altrimenti ci punteremo noi. Di certo non possiamo rimanere "appesi" ad aspettare. Cistana è un giocatore nostro e determinante, non è in preventivo di venderlo. Anche in questo caso ci vuole tempo per pensare a tutto, chi avesse idea di prenderlo dovrebbe lasciarci il tempo di sostituirlo per la sua importanza. Ma la sua partenza è una eventualità alla quale non voglio pensare'.