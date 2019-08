A Tuttosport ha parlato Giorgio Perinetti, che non si è sottratto alla domanda sul preferito tra Higuain e Icardi in ottica Juventus. "Non ho dubbi, non scelgo nessuno dei due: punto a occhi chiusi su Dybala. Basta vedere come si sta esprimendo nel pre-campionato per togliermi ogni interrogativo. E poi c’è Sarri: immaginare Paulo come il Mertens dei tempi di Napoli è un’ipotesi intrigante. Mi risulta ancora difficile pensare che la Juventus possa privarsi di un giocatore come Dybala, sarebbe davvero strano, a maggior ragione a questo punto del mercato. Icardi? Se lui vuole vincere il braccio di ferro con l’Inter è liberissimo di farlo - spiega Perinetti -. Aspetterà la Juve, ma fossi in lui andrei al Napoli: lì avrebbe la possibilità di essere protagonista, evitando di essere oscurato da altri fenomeni o, peggio ancora, scongiurando l’ipotesi di passare l’intera stagione da separato in casa all’Inter".