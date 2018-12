"La Premier League è un sogno", "ero a un passo dal Manchester United" e molto altro ancora. All'improvviso,. Un'idea non brillante alla vigilia della sfida col Tottenham prima, poi nei giorni che hanno accompagnato alle delicate sfide contro Roma e Juventus.in società, pronunciate più che nel modo sbagliato, davvero nel momento peggiore. Ovvero nella fase cruciale della stagione e soprattutto- L'Inter non ha gradito dunque, niente di insormontabile ma si poteva evitare di riaprire la finestra sul futuro quando c'è un presente dove da Perisic è lecito aspettarsi molto di più.: la dirigenza è stata chiara e non prevede stravolgimenti neanche che comprendano Perisic, mentre a giugno tutto potrà cambiare.Dipenderà da lui, come dalle proposte economiche che arriveranno per un esterno di livello internazionale ma che viene da mesi di rendimento sottotono.senza sconti o bonus, tutto passerà dal rendimento di Perisic da qui a giugno. Ma quelle frasi hanno riaperto una crepa che solo Ivan potrà rinsaldare a suon di prestazioni sul campo, più che di dichiarazioni al sapore di mercato. Perché sarà un'estate calda, il suo destino però lo deciderà l'Inter come un anno e mezzo fa quando si oppose alla cessione;