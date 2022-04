Il messaggio lanciatocontro la Roma è stato di quelli decisivi e importanti, perché contro una delle squadre più in forma del campionato un risultato così rotondo non può che giovare anche dal punto di vista del moraledella gara, anche se meno in vetrina di altre volte c'è stato ancora una volta, autore dell'ennesima, per il gol di Brozovic., anche se a dirla tutta quella di Brozovic è un'autentica perla che renderebbe superfluo il passaggio chiave del compagno croato. EppurePiù perfino di un colosso come, che si era fermato a 35 nel corso della sua avventura a Milan, mentre l'ex Wolfsburg è arrivato ieri a quota 36.- In quella che potrebbe essere la sua ultima stagione all'Inter,nel suo ruolo e proprio per questo la società nerazzurra sta provando a fare di tutto per rinnovare, alle giuste condizioni, il contratto in scadenza al 30 giugno del croato. Iper mettere un punto definitivo sulla vicenda.Perisic dovrà decidere se accettare o rischiare di guardare ancora a un mercato che, finora, non ha garantito lui le stesse cifre. Nonostante l'acquisto di, perdere questo Perisic potrebbe essere un errore. Il miglior assistman dell'Inter merita di essere confermato.