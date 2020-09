Rientrato da pochi giorni all'Inter dopo una stagione in cui ha vinto tutto con la maglia del Bayern Monaco, ma che non è bastata a conquistarsi il riscatto, l'esterno croato, pronto a rivedere le convinzioni espresse sul giocatore un anno fa e, in caso di permanenza dopo la fine del mercato, a ritagliargli- Non tanto quello di esterno tutta fascia nel 3-5-2, come le caratteristiche di Perisic farebbero pensare, piuttostoal fianco di uno tra Lukaku, Sanchez o Lautaro. E che il nazionale croato possa e voglia giocarsi in queste settimane le sue chance di conquistarsi la permanenza in nerazzurro - è sotto contratto fino a giugno 2022 - lo dimostra anche. Una frase del campione di football americano Tom Brady: ", io ero la 199esima. Ma ascolta,perché potresti non averne una seconda".- Parole forti e chiare, che si scontrano tuttavia con la provvisorietà e la fluidità di un mercato che, a maggior ragione in tempi di ristrettezze economiche, può portare a novità in qualsiasi momento. E a riaccendere piste che sembravano definitivamente evaporate, come quella che conduce alSecondo il Telegraph infatti, il club ingleseGià oggetto dei desideri dei Red Devils ai tempi di Mourinho, l'esterno di Spalato è un profilo gradito anche a Solskjaer. Per cederlo, l'Inter chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.