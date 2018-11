Biglietti della Juventus in cambio di permessi di soggiorno facili per stranieri, in manette un vice prefetto di Savona: è questa la notizia lanciata dall'edizione online di Repubblica, che annuncia l'arresto da parte dei carabinieri di Savona di Andrea Giangrasso. L'ex vice prefetto della città di Torretta, da poco in pensione, è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falso materiale e falso ideologico per induzione nell'ambito dell'inchiesta condotta dal pm Giovanbattista Ferro: secondo i militari Giangrasso, tra il 2013 e il 2014, avrebbe favorito la permanenza di cittadini stranieri, soprattutto egiziani, attraverso permessi di lavoro stagionale in cambio di beni materiali quali gioielli, cene, dispositivi elettronici, creme o biglietti per le partite della Juventus.