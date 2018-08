Diego Perotti, esterno offensivo della Roma, parla a ESPN della sua esperienza in giallorosso e del suo futuro: "Ho sempre detto che non chiuderò la carriera alla Roma, ma se dovessi andare via senza vincere sarebbe una delusione più grande del mondiale. Siamo forti sappiamo ciò che vogliamo e abbiamo possibilità di vincere. Sarebbe bellissimo alzare un trofeo a Roma".



SU RONALDO -"Ultimamente il campionato italiano aveva perso un po’ di appeal all’estero. Noi che siamo dentro sappiamo che il livello è alto, la Juve ha raggiunto due volte la finale di Champions, noi siamo arrivati in semifinale, il livello italiano non è così basso come si dice e con Cristiano crescerà ancora".