a causa delle richieste economiche giudicate eccessive del Tolosa e del prepotente inserimento del Borussia Monchengladbach,"Faremo qualcosa, ma senza farci prendere dalla fretta", ha ammesso in conferenza stampa Stefano Pioli presentando la partita di stasera contro il Torino. Che può diventare l'occasione per una presa di contatto diretta con la dirigenza granata da cui sono arrivati significativi segnali di apertura nelle scorse ore. come calciomercato.com vi ha documentato : l'ipotesi di uno scambio che coinvolgesse in direzione opposta Rade Krunic si è però arenata immediatamente a causa del rifiuto secco opposto dal calciatore bosniaco a tutte le soluzioni prospettate recentemente (anche il Genoa). Mae nelle ultime ore il Torino ha aperto alla soluzione del prestito.- Condizione che di questi tempi fa comodo un po' a tutti, anche ad un Milan che aveva individuato nel giovanissimo Kone del Tolosa un'operazione intelligente, a basso costo e futuribile, ma che è pronta a vagliare alternative- a differenza dell'adattato Krunic - che possa inserirsi in queste rotazioni.. Sul giocatore va registrato l'interesse pure dell'Hellas Verona.