Disastroso inizio per Ilcon due sonore sconfitte, la seconda delle quali per. Il direttore generaleha voluto rasserenare l’ambiente parlando così ad Tifogrifo:” Il pesante ko col Mantova? Ho riguardato i primi 5’ e ho subito notato la differenza di approccio. Abbiamo sbagliato già il primo appoggio indietro. Non c’entrano tecnica, tattica e fisica, ma solo approccio mentale. Loro ci hai messo in difficoltà anche con provocazione e ci siamo cascati.”Come si esce dal momento difficile?"Mettendo da parte ansie, paure e il ricordo dell’anno scorso. È stato cambiato tutto ai vertici per dare una sterzata. Santopadre non deve essere il capro espiatorio. Le responsabilità sono di noi dirigenti e dei tecnici e calciatori. Santopadre ha fatto il suo mettendo a disposizione uno dei più alti budget della serie C. Chi voleva rimanere era ben accetto, ma con le motivazioni giuste. Richieste non ne sono arrivate, tranne una per Kouan, che il presidente ha rifiutato. Sulla barca ci siamo saliti tutti e tutti dobbiamo lavorare".Caserta a rischio?"Il mister non ha fiducia a termine. Pensiamo che lui ci riporterà in Serie B, come Santopadre sarà il presidente che ci riporterà in Serie B e rimarrà qui ancora a lungo".Un messaggio ai tifosi?"A loro dico solo siamo tutti al lavoro per riportare il Perugia là dove deve tornare. Abbiamo dirigenti e squadra per farlo, ma dobbiamo capire la categoria e capire che il calcio, in tutte le categorie, è voglia di lottare, motivazione. Il segreto è solo questo".