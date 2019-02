PERUGIA-COSENZA 0-1



P​ERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, Cremonesi (34′ pt Sgarbi), Felicioli; Kouan, Moscati, Bianco (31′ st Falzerano); Vido; Han (20′ st Sadiq), Melchiorri. A disp.: Bizarri, Perilli, Mazzocchi, Carraro, Ranocchia, Bordin. All.: Nesta



COSENZA (3-5-1-1): Perina; Capela, Dermaku, Legittimo; Bittante, Bruccini, Palmiero (21′ st Garritano) , Sciaudone (45′ st Schetino), D’Orazio; Mungo; Litteri (41′ st Izco). A disp.: Saracco, Hristov, Misuri, Schetino, Sueva. All.: Braglia



ARBITRO: Prontera di Bologna

MARCATORI: 18′ Bruccini (rig.)

NOTE: Spettatori circa 8mila di cui un migliaio di fede rossoblù. Espulsi: 92′ Dermaku. Ammoniti: Gyomber (P), D’Orazio, Mungo (C). Angoli: 4-5. Recupero: 1′ pt – 5′ st.