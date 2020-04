Serse Cosmi, allenatore del Perugia, parla a la Gazzetta dello Sport di Riccardo Marchizza, difensore cresciuto nella Roma e ora al Grifo: “Chi mi ha colpito come esterno mancino? Riccardo Marchizza che è cresciuto nella Roma e conoscevo come centrale. Non pensavo potesse fare così bene nella difesa a quattro. Qui a Perugia, con lo Spezia e in altre partite, mi ha impressionato. Soprattutto per l’interpretazione del ruolo: sicuro, lucido. Un regista laterale, come lo era il mio Zé Maria”.