Perugia-Crotone 0-0, il tabellino



Perugia: Fulignati ; Rosi , Sgarbi , Angella; Mazzocchi, Nicolussi Caviglia , Carraro, Falzerano (59′ Rajkovic), Di Chiara ; Falcinelli (22′ Melchiorri), Iemmello (78′ Buonaiuto).

Allenatore: S. Cosmi . A disposizione: Albertoni, Benzar, Buonaiuto, Capone, Dragomir, Falasco, Konate, Kouan, Melchiorri, Nzita, Rajkovic, Righetti.



Crotone: Cordaz ; Golemic (85′ Curado), Marrone , Cuomo ; Molina (71′ Maxi Lopez ), Messias, Benali , Zanellato (71′ Evans), Gerbo (46′ Mustacchio ); Simy , Armenteros (46′ Crociata ).

Allenatore: G. Stroppa. A disposizione: Bellodi, Cruciata, Curado, Evans, Festa, Figliuzzi, Golmet, Lopez, Mustacchio, Panza, Rodio, Ruggero.



Arbitro: Di Martino



Reti: nessuna.



Ammonizioni: 19′ Cosmi (P), 37′ Mazzocchi (P), 40′ Messias (C), 47′ Cuomo (C), 62′ Zanellato (C), 86′ Melchiorri (P), 94′ Carraro (P)



Espulsioni: 25′ Di Chiara (P)