"Mi aspetto un Perugia migliore di questo – queste le parole del responsabile dell'area tecnica Roberto Goretti riportate da La Nazione –, mi aspetto di andare in serie A. Questo è il nostro obiettivo, ma il problema più grande è farlo capire a tutti. Tutti quelli che varcano il cancello di Pian di Massiano devono essere consapevoli che quest’anno c’è una grande opportunità, bisogna coglierla, dobbiamo giocarcela fino in fondo per conquistare la massima serie. Se non andiamo in A per me abbiamo fallito. E se qualcuno ha paura di fallire sarebbe meglio non entrasse nel cancello...".