Nonostante le aspre contestazioni e il probabile arrivo a un punto di non ritorno della sua gestione, patron Massimiliano Santopadre non si arrende alla retrocessione del suo Perugia, per il quale è intenzionato a intraprendere la strada del riammissione.



IL PERUGIA CI PROVA - Come si legge su Il Messaggero-Umbria, la riammissione sarebbe possibile solo in caso di mancata iscrizione di qualche club al torneo cadetto, e nel mirino del patron ci sono le posizioni di Sampdoria e Reggina su tutte, Pordenone più sullo sfondo. Spiega il quotidiano che "i blucerchiati potrebbero iscriversi alla prossima B con qualcosa come 200 milioni di debiti, [...] e dal 6 giugno riceverà le istanze di fallimento dei creditori. [...] Quanto alla Reggina, è stata mantenuta nell’organico della B grazie all’ammissione a un concordato preventivo nel quale è stato offerto ai creditori il 5 per cento dell’importo complessivo del debito, 800mila euro invece di 5,7 milioni. Con questo piano, se il 6 giugno arriverà l’omologa del Tribunale di Reggio, la Reggina si presenterà all’iscrizione in B il 20 giugno, creando un precedente clamoroso".