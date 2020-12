per ottenere il passaporto italiano. Ieri sono stati interrogati dal gip Piercarlo Frabotta e dai pm Paolo Abbritti e Gianpaolo MocettiQuest'ultimo è l'esaminatore dell'attaccante uruguaiano trattato dalla Juventus, ma poi passato dal Barcellona all'Atletico Madrid., smentendo così di aver avuto contatti diretti con alcun tesserato della Juve.e quindi potrà tornare a fare esami, come spiegato dal suo avvocato difensore Cristiano Manni.L'esame è parlato, c'è la comprensione, l'ascolto. Sapeva rispondere. Se uno conosce le domande in anticipo non è difficile? Abbiamo chiarito coi pm. Sostengono che la preparatrice Stefania Spina abbia mandato a Suarez il pdf con le risposte da imparare a memoria? Questo va chiesto a lei. Iniziative del genere sono state della Spina.Agli atti ci sono i frame di una nostra conversazione su Teams prima dell'esame? Se un perfetto sconosciuto sale nel mio ufficio e vuole sapere come funziona l'esame di italiano, io gli spiego tutto e gli do il materiale per prepararsi, come abbiamo fatto con Suarez. È un foglio scaricabile dal sito. Al test gli ho fatto esattamente le domande del pdf? Non è vero, alcune cose erano diverse. Non sono stato solo io a fare le domande, le ha fatte anche l'altro esaminatore.Le allusioni di Simone Olivieri su future convenzioni con la Juve? Dovete chiederlo a lui, è lui che lo diceva. C'è un’intercettazione in cui Olivieri mi parla di possibili future collaborazioni con la Juve, io neanche gli rispondo.