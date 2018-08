Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, parla a RMC Sport della Lazio, suo ex club: "Inzaghi ha dato un’identità chiara a una squadra fatta di buonissimi giocatori. Non me l’aspettavo, veramente. Ci ho giocato insieme diversi anni ma non credevo potesse diventare così bravo come allenatore. Ha fatto un lavoro incredibile. Milinkovic? Un giocatore che Simone vorrebbe sempre avere in squadra. Dipenderà da che offerta arriva nei prossimi giorni. Allenare la Lazio? Magari, arrivare a tanto significherebbe aver fatto un ottimo lavoro!"