L’allenatore del Perugia Alessandro Nesta ha rilasciato un'intervista per l'edizione umbra de La Nazione, dove ha parlato del suo arrivo a Perugia e della sua permanenza dopo la sconfitta ai playoff: “Sono stato contattato dal Perugia prima di Natale, ho detto di no perché avevo in ballo un’altra questione all’estero, in Asia, che però non si è concretizzata. Quando sono tornato in Italia sono andato a trovare Rubinacci, mio vice a Miami, siamo andati al Curi a vedere la partita senza invito da parte della società. Goretti, che conosco da sempre, mi ha dato i biglietti. A fine gara, mentre tornavamo verso casa ci hanno richiamato e siamo tornati indietro. Perché sono rimasto per la nuova stagione? La proposta di restare la società me l’ha fatta prima dei play off. Che sono finiti presto... Non potevo andare via così, non volevo passare per quello che è venuto a Perugia, ha fatto due gare e due sconfitte. Sono felice che mi sia stata data l’opportunità di dire di sì”.