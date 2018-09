Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Ascoli: "Chi ha cambiato molto rispetto alla stagione passata ha fatto fatica nell’esordio, la forza vera delle squadre si vedrà fra qualche giornata. La prima di campionato in casa è speciale. L’obiettivo è vincere, portare entusiasmo allo stadio e creare un clima ostile all’avversario. Non si può dare un giudizio su un giocatore dopo una partita. Tutta la squadra a Brescia ha fatto sia cose buone che errori. Chi vuole giocare deve dimostrare di essere più bravo dell’altro e di stare meglio. Non ci sono pregiudizi verso nessuno".