Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, parla in vista della sfida contro il Pescara: "Le parole del presidente Santopadre? Il messaggio che ha mandato è giusto, crede come noi in un finale di stagione importante. Il momento dopo due sconfitte aveva bisogno di sentire la sua fiducia e la sua energia. Il suo è stato un buon intervento. Mancano poche partite, dove anche un punto fa la differenza. E' un mini campionato quello che inizia in questo fine settimana".



SUL PESCARA - "Le squadre sono tutte migliorate: siamo migliorati noi ma anche il Pescara e se sta lì ci sarà un motivo. Giocare sul loro campo è dura per tutti, lo è stato ad esempio per il Palermo, che poi abbiamo visto come ha giocato col Verona. Servirà un Perugia super. Sulla formazione i dubbi sono i soliti: la mezzala, il play… la prima scelta la faccio per quello che voglio durante la partita, poi in base all’avversario; poi ovviamente conta anche come li ho visti in settimana, l’aspetto fisico e mentale. Vido? Ha fatto progressi, è a disposizione".