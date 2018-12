Perugia-Pescara 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 42' Verre (Per.); 51' Melegoni (Pes); 64' Gyomber (Per);



Perugia (4-3-1-2): Gabriel, Ngawa, Gyomber, Cremonesi, El Yamiq, Dragomir, Bordin (80' Mazzocchi), Kingsley, Verre, Vido (86' Bianchimano), Mustacchio (69' Kouan). All. Nesta.



Pescara (4-3-3): Kastrati, Ciofani, Gravillon, Perrotta, Del Grosso, Melegoni, Brugman, Machin, Marras (82' Monachello), Mancuso (82' Del Sole), Crecco (68' Cocco). All. Pillon.



Arbitro: Davide Ghersini di Genova



Ammoniti: 35' Bordin (Per.)



Foto: Ansa