Dopo il cambio di guida tecnica, con Fabrizio Castori che ha ripreso il posto in panchina precedente lasciato a Silvio Baldini, e quello nel ruolo di direttore sportivo, con la nomina odierna di Renzo Castagnini, al Perugia arrivano novità anche sul fronte dell'organico.



Con il gruppo biancorosso oggi ha preso parte all'allenamento anche Aljaz Struna, 32enne difensore sloveno rimasto svincolato dopo l'esperienza in MLS con la maglia dei Montreal Impact. Toccherà a mister Castori, che ha già in passato allenato il giocatore, giudicare se il ragazzo può tornare utile alla causa degli umbri e dunque chiedere alla società di tesserarlo ufficialmente.



Ex nazionale, Struna conosce molto bene il nostro calcio avendo militato dal 2013 prima al Varese e poi a più essere transitato a riprese tra Carpi e Palermo.