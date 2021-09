Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, parla a margine della cerimonia di consegna della Castagna d'Oro: "Alvini? Non n è una scommessa, ha vinto in tutte le categorie. Quando c’è stata l’opportunità siamo andati dritti su di lui. Ho riassaporato la Serie C e mi sono reso conto che la B è una categoria da mantenere. Con il prosieguo delle partite capiremo dove la squadra può arrivare ma l’obiettivo è quello".