Marcello Falzerano, centrocampista del Perugia, parla in conferenza stampa, presentandosi ai suoi nuovi tifosi: "Grande emozione esordire con questa maglia. Adesso cerco di concentrarmi sulla partita ma non nego che venerdì penserò all'emozione di esordire con il Perugia. Con il Brescia non sarà facile ma sono sicuro che sarà una gara equilibrata e ce la giochiamo. Quando giocavo a Gubbio ero più giovane vivevo quell'esperienza come momento di passaggio . Il ricordo che ho di quei tempi era il derby con il Perugia. Io quella gara non la giocai ma ricordo il grande sostegno dei tifosi perugini superiore a quella di tutto lo stadio. La musica ? Sì, è una passione che mi porto dietro da bambino, amo il pianoforte e quando posso mi diverto a suonarlo".