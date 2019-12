Perugia-Venezia (primo tempo 0-1)



Marcatori: 25’ Montalto (V)



Perugia (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Sgarbi, Falasco, Nzita; Falzerano, Carraro (1’ st Capone), Nicolussi (32’ st Melchiorri); Dragomir (15’ st Balic), Buonaiuto; Iemmello. All. Oddo.



Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Casale, Ceccaroni; Caligara (28’ st Suciu), Fiordilino, Maleh (37’ st Cremonesi); Capello; Bocalon, Montalto (29’ st Senesi). All. Dionisi.



Arbitro: A. Di Martino



Ammoniti: 23’ Nzita (P), 25’ Falasco (P), 29’ Caligara (V), 42’ Iemmello (P), 44’ Capello (V), 7’ st Maleh (V), 18’ st Montalto (V), 31’ st Fiordilino (V)



Espulsi: 16’ st Rosi (P), 45’+ 7 st Iemmello (P) per doppia ammonizione