Sfida tra campioni del mondo, sfida dal sapore di playoff. Alessandro Nesta contro Fabio Grosso, Perugia contro Verona, quinta contro settima. Entrambe le squadre reduce da una vittoria nell'ultimo turno, hanno la possibilità di proseguire la propria striscia positiva e rafforzare la propria posizione.



38 punti il Perugia, 42 il Verona: gli umbri hanno 4 punti in più della nona, gli scaligeri, se vincono, raggiungono il Palermo al secondo posto. All'andata finì 2-1 per i gialloblù, con le reti di Liam Henderson e Samuel Di Carmine, ma furono i rossi a passare in vantaggio con Melchiorri. Oggi la possibilità di rivincita per il Grifo, di bissare, invece, per l'Hellas.