Si chiude questa sera la 27esima giornata di Serie B. Al Picchi, alle 21, scendono in campo Livorno e Benevento, classico testacoda che mischia speranze salvezza ad ambizioni dal profumo di Serie A. I padroni di casa, che arrivano da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4, sono a 3 punti da Foggia e Venezia, sestultima (e salva) e quintultima (playout), gli ospiti, invece, in caso di vittoria, si porterebbero secondi a meno 1 dal Brescia capolista, che ha però una partita in più. 3 punti in palio preziosissimi per entrambe le squadre.