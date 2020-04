La eNazionale disi è classificata per la fase a finale di, di seguito il comunicato Figc con le squadre qualificate e il programma del torneo.Si è completato il quadro delle sedici finaliste di UEFA eEuro2020, il primo Campionato Europeo virtuale che si giocherà su Pro Evolution Soccer. Austria, Croazia, Danimarca, Montenegro, Spagna e Turchia - qualificate ai primi tre posti dei due gironi di spareggio, composti da cinque squadre ciascuno - si sono aggiunte alle dieci nazionali che avevano già staccato il pass per le finali dopo la prima fase a gironi. Tra queste, anche l'Italia, qualificata assieme a Francia, Germania, Olanda, Bosnia Erzegovina, Grecia, Israele, Lussemburgo, Romania e Serbia.La eNazionale TIMVISION PES aveva superato a pieni voti il primo impegno della sua giovane storia vincendo il proprio girone. Gli Azzurri avevano chiuso al primo posto il Gruppo H con due lunghezze di vantaggio sul Montenegro e tre sull’Ucraina, collezionando otto vittorie, un pareggio e una sconfitta nel match di ritorno con la nazionale montenegrina, unico passo falso di un torneo di qualificazione che ha messo in luce le grandi potenzialità della squadra composta da Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu.La fase finale del torneo continentale, inizialmente prevista per il prossimo luglio a Londra, si disputerà invece online il 23 e il 24 maggio, con diretta sul canale YouTube della UEFA.Austria, Bosnia Erzegovina, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Israele, ITALIA, Lussemburgo, Montenegro, Olanda, Romania, Serbia, Spagna, Turchia