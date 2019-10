Con un comunicato ufficiale,ha annunciato la rivoluzione per il circuito competitivo di: addio allaed ecco due tornei, uno dedicato ai pro e uno aperto a tutti, con un calendario già delineato.I due principali tornei di questa competizione organizzata da KONAMI:edinizieranno a dicembre.Le iscrizioni asaranno aperte nel mese di novembre questo torneo andrà a sostituire lae si giocherà esclusivamente in 1v1.I giocatori di eFootball PES 2020, tramite la modalità Matchday, sceglieranno in fase di registrazione con quale squadra partecipare al torneo. I club calcistici parteciperanno invece al torneo esport professionale eFootball.Pro che verrà presto annunciato.eFootball.Open sarà una competizione estremamente accessibile, i giocatori verranno divisi, sulla base dei loro punteggi online, nelle categorie di livello “Basic”, “Intermediate” ed “Expert”. Le partite si disputeranno ogni due settimane.I giocatori di livello “” avranno la possibilità di aggiudicarsi un posto per le Regional Finals e le World Finals, dove saranno in palio premi in denaro, e di mettersi in mostra con i più celebri club calcistici alla ricerca delle future stelle dell’eFootball.I giocatori della categoria “” verranno inseriti in classifiche dedicate alla loro piattaforma di gioco (PS4, Xbox One o PC) i migliori 50 giocatori accederanno alle finali online.Qui di seguito il programma della competizione (le date non sono ancora definitive):– Metà novembre 2019– Da dicembre 2019 a febbraio 2020– Da febbraio a marzo 2020– maggio 2020– luglio 2020