Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato, oggi, la data di uscita di PES 2019, il 30 agosto 2018. PES 2019 vedrà la presenza di un numero più grande di licenze ufficiali di campionati, stadi e squadre di club, nonché una serie di nuove Leggende che verranno prossimamente annunciate. Philippe Coutinho, Il campione di FC Barcelona e ambassador del gioco, sarà il giocatore ad apparire sulla copertina di PES 2019, sarà inoltre disponibile una versione speciale che celebrerà uno dei più grandi campioni di tutti i tempi del calcio inglese: David Beckham.



Gli appassionati di Pro Evolution Soccer rimarranno incantati dall’incredibile realismo della riproduzione dei movimenti dei calciatori, esaltato dalle differenze di stile di campioni come Coutinho, Beckham e molti altri ancora. PES 2019 permetterà di sviluppare ed evolvere il proprio stile di gioco grazie all’introduzione di una serie di nuove abilità che permetteranno di riprodurre al meglio tutti i Momenti Magici che si verificano nel rettangolo di gioco, dove PES 2019 sfoggerà un gameplay senza eguali. Trovare spazi nelle difese avversarie sarà ancora più arduo grazie all’indicatore della Fatica Visibile, che inciderà sulle performance e sul comportamento del calciatore. Una nuova meccanica dei tiri sarà influenzata dalla nuova fisica del pallone, dalla posizione della palla e del calciatore, dalla abilità del giocatore e dal suo stile di tiro. Segnare un gol in PES 2019 regalerà ancora più soddisfazioni grazie alla nuova fisica delle reti delle porte e a una nuova serie di celebrazioni e di animazioni dei tifosi.



Il gioco non è mai stato così reale grazie anche alle possibilità offerte dal software ‘Enlighten’ che permetterà un’incredibile grafica 4K HDR su tutte le piattaforme. La funzione ‘Global Illumination” permetterà una resa perfetta di luci e ombre in tempo reale che andrà a migliorare ulteriormente la grafica in-game e i dettagli del pubblico. PES 2019 vedrà notevoli miglioramenti anche nella riproduzione dei manti erbosi di tutti gli stadi, farà il suo ritorno la possibilità di giocare le partite durante le nevicate.