Donato Di Campli, agente di Machin, centrocampista del Pescara, parla a rete8.it del numero 10 dei biancazzurri: “La più bella sorpresa della serie B. Di certo, il prossimo anno, Josè andrà in A, speriamo col Pescara. A breve prolungherà di un anno il rapporto col Delfino la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2021. C’è già un’ipotesi di accordo. La distanza è lieve. Sarà colmata. Il giocatore è già monitorato da club importanti. Di certo il prossimo anno andrà in A. Sarebbe il massimo col Pescara. Col Benevento è stato il migliore in campo ma aveva giocato una grande partita anche a Padova. Ha sofferto per le due esclusioni nelle sfide con Livorno e Brescia. Scelte tecniche indiscutibili che, Josè, al momento ha digerito male. Poi, però, ha reagito benissimo. I risultati sono stati evidenti. Il Pescara è un grande famiglia. Un gruppo coeso. Pillon sta facendo un ottimo lavoro”.