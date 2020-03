Valeri Bojinov, attaccante del Pescara, parla a Il Centro: “Dal punto di vista sanitario il mio ritorno non è stato fortunato, ma io vedo il lato sportivo e sono certo che il Pescara potrà rialzarsi. In questo mese recupereremo tanti calciatori infortunati, con la rosa al completo potremo dire la nostra. Non è un problema scendere in campo fino a luglio, il mio contratto termina il 30 giugno ma voglio guadagnarmi la conferma sul campo”.