Massimo Busellato, centrocampista del Pescara, commenta così, a Rete 8, l'esonero di Roberto Breda: "Le colpe di Breda sono quasi zero, scendiamo in campo noi giocatori. Quando facciamo schifo è giusto dirlo. Urge un esame di coscienza. Conosco bene Grassadonia, è molto esigente e dobbiamo seguirlo da subito. Il mister mi ha allenato a Foggia, c'era anche Galano e ci siamo trovati molto bene. Fu sfortunato, cominciammo con una pesante penalizzazione, cancellata nelle prime giornate. Poi un calo fisico, l'esonero e il ritorno con un gran finale di stagione senza riuscire, però, a evitare la retrocessione. Alle sue squadre il mister dà una precisa organizzazione tattica, ogni calciatore sa quello che deve fare. Ci vuole tempo, ma dobbiamo cercare di mettere in pratica subito le sue idee. Dobbiamo svegliarci, siamo davvero in difficoltà. Fondamentale rimettersi immediatamente in carreggiata, altrimenti la situazione sarà irrecuperabile. Meglio affrontare squadre forti. Se riusciamo a ritrovarci e a seguire il nuovo allenatore possiamo farcela"