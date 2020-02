Hugo Campagnaro pronto a dare l’addio al calcio giocato. Il difensore del Pescara, ex Napoli e Inter, è sempre alle prese con tanti infortuni, specialmente al polpaccio e, in estate, secondo pescarasport24.it, è pronto a dare il suo addio per entrare, poi, nei quadri tecnici del settore giovanile abruzzese.