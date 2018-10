Hugo Campagnaro, difensore del Pescara, parla al Corriere dello Sport: “Devo ammettere che le cose sono cambiate dall'arrivo di Bepi Pillon. Sono molto contento perché la fase difensiva è molto curata quest'anno, al contrario dell'anno scorso. A 38 anni devo sapermi gestire, arrivare alle partite con una buona condizione fisica e con l'aiuto dello staff le cose stanno andando bene. Obiettivi? Non creiamo facili aspettative, puntiamo a vincere ogni gara. Per l'entusiasmo e la voglia dimostrata fin dal ritiro possiamo arrivare in alto”.