Ieri ha sfiorato il gol di testa, nella sua ultima partita all'Adriatico. Venerdì giocherà, invece, l'ultima partita della sua carriera, cercando di salvare il Pescara e far retrocedere il Perugia: Hugo Campagnaro ha un'ultima missione da compiere. Queste le parole del centrale argentino, ex Inter e Napoli, a Dazn dopo il match vinto con gli umbri: "Al ritorno la mia ultima partita? Se giocherò cercherò di divertirmi, sapendo che servirà una battaglia per mantenere la categoria. Oggi abbiamo fatto una rimonta importante. Ma è solo il primo tempo della sfida, manca ancora tanto. Dovremo essere concentrati: studieremo gli errori di oggi per non commetterli ancora".