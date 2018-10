Pescara-Cittadella 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 56’ Finotto (C)



Pescara (4-3-3): Fiorillo, Balzano, Gravillon, Perrotta, Del Grosso (83' Antonucci), Memushaj, Brugman, Machin, Marras (62' Palazzi), Monachello (82' Cocco), Mancuso. All. Pillon.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Drudi (77' Camigliano), Frare, Benedetti, Proia, Iori (57' Pasa), Branca (83' Settembrini), Schenetti, Scappini, Finotto. All. Venturato.



Arbitro: Luca Sacchi di Macerata



Ammoniti: 42' Del Grosso (P); 42' Ghiringhelli (C); 68' Balzano (P); 68' Branca (C); 82' Palazzi (P); 88' Frare (C)