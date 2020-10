Era tutto fatto per il trasferimento di Fabrizio Cacciatore al Pescara. O almeno così sembrava, perché l'affare è saltato all'ultimo dopo una chiamata del ds Bocchetti all'agente del giocatore: a rivelarlo è Sky Sport, secondo il quale nonostante un contratto già pronto per una stagione con opzione per la seconda, il club non è convinto delle condizioni fisiche del terzino svincolato dal Cagliari.