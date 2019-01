Il Monza non si ferma: ufficializzati Brighenti (Cremonese) e Chiricò (Lecce), ecco il blitz per Simone Calvano del Verona. L’alternativa è Di Paola (Entella). A proposito di big: la Ternana vuole un attaccante: trattativa ben avviata per Cocco (Pescara). Il Catania prepara l’assalto a Di Piazza (Cosenza). Il Piacenza ha nel mirino Terrani (Perugia). il Vicenza ci prova per Maiorino (Livorno). Il Pordenone si assicura due giovani: il terzino Frabotta (Renate) e il centrale Farabegoli (Sampdoria).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Esposito (Spal) verso il Ravenna. Il Rimini punta Magnaghi (Pordenone). La Carrarese pensa allo svincolato Paghera (ex Avellino). La Samb preleva Scalera dal Pescara e aspetta Orlando (Salernitana). Testoni (Sestri) firma per la Vis Pesaro. Costantino (Sudtirol) vicino al Teramo. Gubbio su De Feo (Lucchese). La Viterbese prende Zortea (Atalanta) e stringe per Di Matteo (Lecce). Borello (Crotone) verso Rende. Reggina: tentativo per Doumbia (Lecce).