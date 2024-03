Pescara, contestazione choc contro il presidente Sebastiani: la FOTO dei manichini fuori dallo stadio

Dai cori e dagli insulti proferiti in occasione di ogni appuntamento casalingo e dagli striscioni offensivi affissi alla facciata degli uffici del club della scorsa settimana si è passati al gravissimo atto registrato nella mattinata di oggi, sul quale la Digos ha già avviato le indagini per individuare i responsabili.Accusati di essere i colpevoli del momento di difficoltà del Pescara, sesto in classifica nel girone B del campionato di Serie C e che ha dovuto recentemente rinunciare al suo allenatore Zdenek Zeman per motivi di salute.Chi fischia, chi parla, deve fare qualcosa. A fine mese a pagare gli stipendi c’è Sebastiani. Mi fa piacere se tifano i ragazzi, quello che pensano di me non mi interessa. Il Pescara è questo, queste le possibilità che abbiamo.Se qualcuno vuole investire in C al mio posto, sono pronto a lasciargli il posto”.