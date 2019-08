Il Pescara non crede più che la Fiorentina possa liberare, in prestito, Riccardo Sottil, in gol anche ieri contro il Livorno. Per questo motivo, il Delfino, valuta le alternative: i nomi sul taccuino della dirigenza abruzzese sono quelli di Di Gaudio del Verona, di Bidaoui dello Spezia, ex gli ex Stoian e Pasquato, entrambi svincolati.