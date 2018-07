Cristiano Del Grosso, terzino classe '83, è un nuovo giocatore del Pescara. Queste le sue parole riportate da Rete 8: "Io e il Delfino ci inseguivamo da anni. E' un sogno che si avvera. La mia famiglia risiede in questa splendida città. Ringrazio il Presidente Sebastiani e Giorgio Repetto che mi conosce da quando, diciottenne, ho cominciato a giocare in C nel mio Giulianova. Ci siamo sfiorati già qualche anno fa. Poi, vennero meno certi presupposti. Meglio tardi che mai ! Ce la metterò tutta per ripagare la fiducia del tecnico, della società e dei tifosi. Una cosa è certa : non sono affatto sazio e voglio vincere!".