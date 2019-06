Luciano Zauri, nuovo allenatore del Pescara, si presenta in conferenza stampa: "Ringrazio Pillon perché per la primavera ha avuto apertura totale. Pescara non è solo calcio, ma qualcosa di più. E' una scelta di cuore, Pescara è una seconda casa per me e la mia famiglia. Non vendo fumo e non insegno niente a nessuno, il sistema di gioco dello scorso anno è stato il 4-3-3 ma ho adoperato anche altri assetti. Vogliamo giocare a calcio. In attacco abbiamo bisogno di interventi sul mercato, come negli altri reparti, porta esclusa. Brugman? Per la B è un lusso, vedremo il mercato così dirà".



SU SOTTIL - "E' forte, mi piacerebbe averlo. Ma in giro è pieno di giovani forti. I rientri dai prestiti verranno valutati. A chi mi ispiro? Prandelli, che ho avuto a Bergamo, poi Delio Rossi, Marino e Oddo".