Vincenzo Fiorillo, portiere del Pescara, parla del suo futuro a Il Messaggero: "Con il mio procuratore ho un rapporto sincero, sa bene che non c'è bisogno di chiamarmi se si tratta solo di una chiacchierata. Anche se si tratta di una proposta importante sa già come risponderei, quindi questa estate non ci sentiremo. Basterà inviare lo stesso messaggio di un anno fa inviato al Qarabag".