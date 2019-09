Vincenzo Fiorillo, portiere e capitano del Pescara, parla in vista della sfida contro l'Entella, partendo dall'infortunio di Tumminello, out per 6 a causa della rottura del crociato: "Ci dispiace molto, questa è la verità, Marco era partito forte mettendo in mostra quelle che sono le sue qualità, delle quale già si parlava anni fa: ma è un ragazzo forte caratterialmente, ci auguriamo che possa rientrare nella volata finale per coronare un sogno che è importante per tutti e che speriamo possa arrivare. Lui comunque non deve avere fretta, noi ci metteremo tanto impegno così che anche lui possa giocarsi le sue carte".



SULLA STAGIONE - "Ci sono 7-8 squadre più forti e attrezzate di noi, bisogna ammetterlo, ma se andiamo in campo con intensità e voglia di vincere, con un atteggiamento difficile per gli avversari, si può fare qualcosa di importante. Negli anni mi sono accorto che lavorando in un certo modo di può dare al campionato un'impronta importante. Ma ora testa all'Entella, è un gruppo forte che arriva da un'annata, la scorsa, molto particolare: sono abituati a vincere, noi dovremmo mettere in campo un atteggiamento notevole. Dovremmo fare anche domenica, della voglia di vincere, la nostra arma migliore".